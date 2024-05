FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated British Foods von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden Associated British Foods-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Associated British Foods-Anteile an diesem Tag 23,21 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Associated British Foods-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,308 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Associated British Foods-Papiers auf 27,22 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,28 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 17,28 Prozent gleich.

Associated British Foods erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at