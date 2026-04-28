FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated British Foods von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Associated British Foods-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Associated British Foods-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 19,56 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Associated British Foods-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 511,247 Associated British Foods-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 27.04.2026 9 302,15 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 18,20 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 6,98 Prozent vermindert.

Am Markt war Associated British Foods jüngst 12,93 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at