FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated British Foods von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Associated British Foods-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Associated British Foods-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Associated British Foods-Anteile bei 21,08 GBP. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Associated British Foods-Aktie investiert hat, hat nun 474,383 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 582,54 GBP, da sich der Wert einer Associated British Foods-Aktie am 20.07.2026 auf 20,20 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,17 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Associated British Foods einen Börsenwert von 14,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at