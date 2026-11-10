Associated British Foods Aktie

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WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235

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Performance unter der Lupe 10.11.2026 10:03:31

FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated British Foods von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Associated British Foods-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Die Associated British Foods-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,30 GBP. Bei einem Associated British Foods-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,292 Associated British Foods-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 20,01 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85,88 GBP wert. Mit einer Performance von -14,12 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Associated British Foods erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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