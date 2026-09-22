FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated British Foods von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Associated British Foods-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Associated British Foods-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 19,04 GBP. Bei einem Associated British Foods-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 525,172 Associated British Foods-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Associated British Foods-Aktie auf 18,24 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 579,13 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 4,21 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Associated British Foods einen Börsenwert von 12,62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at