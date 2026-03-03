FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Associated British Foods-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Associated British Foods-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde die Associated British Foods-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 20,33 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,919 Associated British Foods-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.03.2026 auf 19,15 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,17 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 5,83 Prozent.

Associated British Foods wurde am Markt mit 13,51 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at