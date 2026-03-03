Associated British Foods Aktie
WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235
|Rentable Associated British Foods-Investition?
|
03.03.2026 10:04:01
FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Associated British Foods-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde die Associated British Foods-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 20,33 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,919 Associated British Foods-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.03.2026 auf 19,15 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,17 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 5,83 Prozent.
Associated British Foods wurde am Markt mit 13,51 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Associated British Foods plc
Analysen zu Associated British Foods plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Associated British Foods plc
|21,80
|-1,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX rauscht ab -- DAX fällt deutlich unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag kräftig im Minus. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die Märkte in Fernost notierten am Dienstag mit Abschlägen.