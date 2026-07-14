Associated British Foods Aktie

Associated British Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235

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Frühe Investition 14.07.2026 10:03:55

FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Associated British Foods-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Associated British Foods-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Associated British Foods-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Associated British Foods-Aktie betrug an diesem Tag 20,88 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 47,893 Associated British Foods-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Associated British Foods-Aktie auf 20,04 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 959,77 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,02 Prozent.

Zuletzt verbuchte Associated British Foods einen Börsenwert von 13,92 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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