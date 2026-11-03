Associated British Foods Aktie
WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235
|Frühe Anlage
|
03.11.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Associated British Foods-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Associated British Foods-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Associated British Foods-Anteile bei 22,80 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 438,596 Associated British Foods-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 02.11.2026 8 521,93 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 19,43 GBP belief. Damit wäre die Investition um 14,78 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von Associated British Foods belief sich zuletzt auf 13,43 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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