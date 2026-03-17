Associated British Foods Aktie

Associated British Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235

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Rentable Associated British Foods-Investition? 17.03.2026 10:03:59

FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Associated British Foods von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Associated British Foods-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das Associated British Foods-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Associated British Foods-Aktie bei 33,78 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Associated British Foods-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 296,033 Associated British Foods-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.03.2026 auf 18,73 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 544,70 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 44,55 Prozent vermindert.

Alle Associated British Foods-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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