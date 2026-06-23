Associated British Foods Aktie

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WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235

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Lukrative Associated British Foods-Anlage? 23.06.2026 10:04:02

FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Associated British Foods von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Associated British Foods eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 23.06.2023 wurde die Associated British Foods-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 19,53 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 51,203 Associated British Foods-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.06.2026 auf 18,81 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 962,88 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 3,71 Prozent gleich.

Alle Associated British Foods-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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