FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Associated British Foods-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Associated British Foods-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Associated British Foods-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Associated British Foods-Aktie bei 21,01 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 47,596 Associated British Foods-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Associated British Foods-Aktie auf 18,12 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 862,21 GBP wert. Mit einer Performance von -13,78 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Associated British Foods belief sich zuletzt auf 12,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at