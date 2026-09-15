Associated British Foods Aktie
WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235
|Langfristige Anlage
|
15.09.2026 10:03:29
FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Associated British Foods von vor 3 Jahren bedeutet
Das Associated British Foods-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Associated British Foods-Anteile an diesem Tag 20,81 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Associated British Foods-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 48,054 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.09.2026 896,68 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 18,66 GBP belief. Damit wäre die Investition um 10,33 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Associated British Foods belief sich zuletzt auf 12,89 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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