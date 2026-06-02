FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Associated British Foods von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurde das Associated British Foods-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 23,42 GBP. Bei einem Associated British Foods-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,699 Associated British Foods-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 01.06.2026 auf 18,16 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 775,19 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 22,48 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Associated British Foods betrug jüngst 12,76 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at