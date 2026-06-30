Associated British Foods Aktie

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WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235

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Rentables Associated British Foods-Investment? 30.06.2026 10:03:52

FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Associated British Foods von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren Associated British Foods-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das Associated British Foods-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Associated British Foods-Papier an diesem Tag 22,10 GBP wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Associated British Foods-Aktie investierten, hätten nun 452,403 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 998,30 GBP, da sich der Wert eines Associated British Foods-Anteils am 29.06.2026 auf 19,89 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 10,02 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Associated British Foods belief sich jüngst auf 13,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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