FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in AstraZeneca-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit AstraZeneca-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 40,73 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die AstraZeneca-Aktie investiert, befänden sich nun 245,519 AstraZeneca-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.02.2026 gerechnet (155,42 GBP), wäre das Investment nun 38 158,61 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 281,59 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von AstraZeneca belief sich zuletzt auf 241,03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at