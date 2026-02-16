AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

Rentable AstraZeneca-Investition? 16.02.2026 10:03:48

FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AstraZeneca-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem AstraZeneca-Papier statt. Zur Schlussglocke waren AstraZeneca-Anteile an diesem Tag 113,62 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,880 AstraZeneca-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 133,06 GBP, da sich der Wert einer AstraZeneca-Aktie am 13.02.2026 auf 151,18 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,06 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für AstraZeneca eine Börsenbewertung in Höhe von 234,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu AstraZeneca PLC

11:01 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
13.02.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
12.02.26 AstraZeneca Halten DZ BANK
11.02.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
11.02.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
AstraZeneca PLC 172,80 -0,49%

AstraZeneca PLC 172,80 -0,49% AstraZeneca PLC

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX schlussendlich fester -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
