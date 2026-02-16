AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Rentable AstraZeneca-Investition?
|
16.02.2026 10:03:48
FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem AstraZeneca-Papier statt. Zur Schlussglocke waren AstraZeneca-Anteile an diesem Tag 113,62 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,880 AstraZeneca-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 133,06 GBP, da sich der Wert einer AstraZeneca-Aktie am 13.02.2026 auf 151,18 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,06 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für AstraZeneca eine Börsenbewertung in Höhe von 234,35 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu AstraZeneca PLC
|11:01
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|11.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|11:01
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|11.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|11.02.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|10.02.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:01
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|172,80
|-0,49%
