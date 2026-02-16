FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AstraZeneca-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem AstraZeneca-Papier statt. Zur Schlussglocke waren AstraZeneca-Anteile an diesem Tag 113,62 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,880 AstraZeneca-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 133,06 GBP, da sich der Wert einer AstraZeneca-Aktie am 13.02.2026 auf 151,18 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,06 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für AstraZeneca eine Börsenbewertung in Höhe von 234,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at