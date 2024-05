FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in AstraZeneca-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem AstraZeneca-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 58,24 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 17,170 AstraZeneca-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.05.2024 gerechnet (121,10 GBP), wäre die Investition nun 2 079,33 GBP wert. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 2 079,33 GBP entspricht einer Performance von +107,93 Prozent.

Zuletzt ergab sich für AstraZeneca eine Börsenbewertung in Höhe von 187,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at