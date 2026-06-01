AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Rentables AstraZeneca-Investment?
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01.06.2026 10:04:06
FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das AstraZeneca-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 107,20 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die AstraZeneca-Aktie investiert, befänden sich nun 0,933 AstraZeneca-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AstraZeneca-Papiers auf 138,02 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,75 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 128,75 GBP entspricht einer Performance von +28,75 Prozent.
Am Markt war AstraZeneca jüngst 214,02 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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