AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Frühe Investition
|
14.09.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das AstraZeneca-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 49,52 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die AstraZeneca-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,019 AstraZeneca-Aktien. Die gehaltenen AstraZeneca-Anteile wären am 11.09.2026 236,43 GBP wert, da der Schlussstand 117,08 GBP betrug. Das entspricht einem Plus von 136,43 Prozent.
AstraZeneca wurde am Markt mit 181,45 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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