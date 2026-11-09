AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Performance unter der Lupe
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09.11.2026 10:03:46
FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem AstraZeneca-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die AstraZeneca-Aktie bei 45,76 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die AstraZeneca-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 218,555 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen AstraZeneca-Anteile wären am 06.11.2026 30 444,76 GBP wert, da der Schlussstand 139,30 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 204,45 Prozent gesteigert.
Am Markt war AstraZeneca jüngst 216,04 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu AstraZeneca PLC
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|03.11.26
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|DZ BANK
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|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|169,05
|1,26%