AstraZeneca Aktie

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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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Performance unter der Lupe 09.11.2026 10:03:46

FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen AstraZeneca-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem AstraZeneca-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die AstraZeneca-Aktie bei 45,76 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die AstraZeneca-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 218,555 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen AstraZeneca-Anteile wären am 06.11.2026 30 444,76 GBP wert, da der Schlussstand 139,30 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 204,45 Prozent gesteigert.

Am Markt war AstraZeneca jüngst 216,04 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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