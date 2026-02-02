FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in AstraZeneca eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 02.02.2016 wurde die AstraZeneca-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 44,99 GBP. Wer vor 10 Jahren 1 000 GBP in die AstraZeneca-Aktie investiert hat, hat nun 22,227 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 022,89 GBP, da sich der Wert eines AstraZeneca-Anteils am 30.01.2026 auf 136,00 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 202,29 Prozent gesteigert.

Insgesamt war AstraZeneca zuletzt 210,74 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at