WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

Frühe Investition 02.02.2026 10:04:30

FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in AstraZeneca eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 02.02.2016 wurde die AstraZeneca-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 44,99 GBP. Wer vor 10 Jahren 1 000 GBP in die AstraZeneca-Aktie investiert hat, hat nun 22,227 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 022,89 GBP, da sich der Wert eines AstraZeneca-Anteils am 30.01.2026 auf 136,00 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 202,29 Prozent gesteigert.

Insgesamt war AstraZeneca zuletzt 210,74 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

Analysen zu AstraZeneca PLC

28.01.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.01.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 AstraZeneca Buy UBS AG
16.01.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC 158,65 1,50% AstraZeneca PLC

09:53 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
09:41 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
