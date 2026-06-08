AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Rentable AstraZeneca-Anlage?
|
08.06.2026 10:04:23
FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der AstraZeneca-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 117,50 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die AstraZeneca-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,511 AstraZeneca-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.06.2026 auf 138,58 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 179,40 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,94 Prozent angewachsen.
Der AstraZeneca-Wert an der Börse wurde auf 214,89 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
10:04
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.06.26
|AstraZeneca chief warns group could withhold new drugs in Europe (Financial Times)
|
05.06.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.06.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
05.06.26
|Börse Europa: Das macht der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
05.06.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
03.06.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 im Minus (finanzen.at)
|
03.06.26