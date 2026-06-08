FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen AstraZeneca-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der AstraZeneca-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 117,50 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die AstraZeneca-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,511 AstraZeneca-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.06.2026 auf 138,58 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 179,40 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,94 Prozent angewachsen.

Der AstraZeneca-Wert an der Börse wurde auf 214,89 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at