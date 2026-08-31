AstraZeneca Aktie

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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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Lohnendes AstraZeneca-Investment? 31.08.2026 10:03:47

FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in AstraZeneca eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das AstraZeneca-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die AstraZeneca-Aktie bei 106,62 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die AstraZeneca-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,379 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des AstraZeneca-Papiers auf 119,70 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 122,68 GBP wert. Damit wäre die Investition 12,27 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete AstraZeneca eine Marktkapitalisierung von 185,81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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28.08.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
20.08.26 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
19.08.26 AstraZeneca Buy UBS AG
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AstraZeneca PLC 141,00 0,53% AstraZeneca PLC

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