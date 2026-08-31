AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Lohnendes AstraZeneca-Investment?
|
31.08.2026 10:03:47
FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 3 Jahren abgeworfen
Das AstraZeneca-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die AstraZeneca-Aktie bei 106,62 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die AstraZeneca-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,379 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des AstraZeneca-Papiers auf 119,70 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 122,68 GBP wert. Damit wäre die Investition 12,27 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete AstraZeneca eine Marktkapitalisierung von 185,81 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
10:03
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.08.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Tezspire überzeugt in Ösophagitis-Studie: AstraZeneca-Aktie gibt dennoch nach (Dow Jones)
|
26.08.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
26.08.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|17.08.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|141,00
|0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX in Rot -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.