AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Langfristige Performance
|
26.01.2026 10:04:21
FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem AstraZeneca-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 78,51 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1,274 AstraZeneca-Aktien. Die gehaltenen AstraZeneca-Papiere wären am 23.01.2026 172,97 GBP wert, da der Schlussstand 135,80 GBP betrug. Mit einer Performance von +72,97 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte AstraZeneca einen Börsenwert von 210,55 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
