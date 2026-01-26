AstraZeneca Aktie

Langfristige Performance 26.01.2026 10:04:21

FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen AstraZeneca-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem AstraZeneca-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 78,51 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1,274 AstraZeneca-Aktien. Die gehaltenen AstraZeneca-Papiere wären am 23.01.2026 172,97 GBP wert, da der Schlussstand 135,80 GBP betrug. Mit einer Performance von +72,97 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte AstraZeneca einen Börsenwert von 210,55 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

