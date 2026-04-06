FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor einem Jahr eingefahren

Am 06.04.2025 wurde das AstraZeneca-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die AstraZeneca-Anteile bei 108,08 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 GBP in die AstraZeneca-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,252 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 417,10 GBP, da sich der Wert eines AstraZeneca-Papiers am 02.04.2026 auf 153,16 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,71 Prozent gesteigert.

AstraZeneca wurde am Markt mit 237,61 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at