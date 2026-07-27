AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|AstraZeneca-Investment im Blick
|
27.07.2026 10:04:12
FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor einem Jahr eingefahren
Die AstraZeneca-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 108,02 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die AstraZeneca-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 92,575 AstraZeneca-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 729,31 GBP, da sich der Wert eines AstraZeneca-Anteils am 24.07.2026 auf 126,70 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 17,29 Prozent.
AstraZeneca erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 196,52 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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