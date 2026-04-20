AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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Langfristige Anlage 20.04.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AstraZeneca von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AstraZeneca-Aktie Anlegern gebracht.

Am 20.04.2021 wurde das AstraZeneca-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die AstraZeneca-Aktie bei 74,48 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die AstraZeneca-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,343 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.04.2026 202,99 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 151,18 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 102,99 Prozent zugenommen.

AstraZeneca wurde jüngst mit einem Börsenwert von 234,24 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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