Vor Jahren in AstraZeneca-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die AstraZeneca-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die AstraZeneca-Aktie an diesem Tag 101,74 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in AstraZeneca-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,829 AstraZeneca-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (134,12 GBP), wäre das Investment nun 1 318,26 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,83 Prozent erhöht.

AstraZeneca war somit zuletzt am Markt 207,66 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at