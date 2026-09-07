AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Frühe Anlage
|
07.09.2026 10:04:00
FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel hätte eine Investition in AstraZeneca von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das AstraZeneca-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 84,70 GBP wert. Bei einem AstraZeneca-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 118,064 AstraZeneca-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 174,73 GBP, da sich der Wert eines AstraZeneca-Papiers am 04.09.2026 auf 120,06 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,75 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von AstraZeneca belief sich jüngst auf 186,24 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
10:04
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel hätte eine Investition in AstraZeneca von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.at)
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04.09.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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03.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schwächelt am Mittag (finanzen.at)
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03.09.26
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02.09.26
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02.09.26
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01.09.26
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Analysen zu AstraZeneca PLC
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|AstraZeneca Overweight
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|06:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|140,50
|0,61%