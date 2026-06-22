FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AstraZeneca-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen AstraZeneca-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit AstraZeneca-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 38,87 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,573 AstraZeneca-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 340,47 GBP, da sich der Wert einer AstraZeneca-Aktie am 19.06.2026 auf 132,34 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 240,47 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 205,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at