AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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Frühes Investment 29.06.2026 10:03:53

FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AstraZeneca-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in AstraZeneca-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das AstraZeneca-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 102,24 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die AstraZeneca-Aktie investiert, befänden sich nun 9,781 AstraZeneca-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 400,43 GBP, da sich der Wert eines AstraZeneca-Anteils am 26.06.2026 auf 143,18 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +40,04 Prozent.

Jüngst verzeichnete AstraZeneca eine Marktkapitalisierung von 222,03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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