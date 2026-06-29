AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Frühes Investment
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29.06.2026 10:03:53
FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AstraZeneca-Investment von vor einem Jahr verdient
Das AstraZeneca-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 102,24 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die AstraZeneca-Aktie investiert, befänden sich nun 9,781 AstraZeneca-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 400,43 GBP, da sich der Wert eines AstraZeneca-Anteils am 26.06.2026 auf 143,18 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +40,04 Prozent.
Jüngst verzeichnete AstraZeneca eine Marktkapitalisierung von 222,03 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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