AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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Lohnende AstraZeneca-Anlage? 20.07.2026 10:04:24

FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AstraZeneca von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in AstraZeneca-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das AstraZeneca-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 45,79 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die AstraZeneca-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 21,839 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.07.2026 gerechnet (125,94 GBP), wäre die Investition nun 2 750,38 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 2 750,38 GBP, was einer positiven Performance von 175,04 Prozent entspricht.

AstraZeneca wurde jüngst mit einem Börsenwert von 195,20 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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