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AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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Langfristige Performance 16.03.2026 10:04:12

FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AstraZeneca von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in AstraZeneca-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die AstraZeneca-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der AstraZeneca-Anteile betrug an diesem Tag 107,98 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 9,261 AstraZeneca-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der AstraZeneca-Aktie auf 143,80 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 331,73 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 33,17 Prozent gleich.

Der Börsenwert von AstraZeneca belief sich zuletzt auf 223,27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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