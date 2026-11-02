AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|AstraZeneca-Investment
|
02.11.2026 10:03:52
FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AstraZeneca von vor 5 Jahren verdient
Das AstraZeneca-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das AstraZeneca-Papier bei 92,13 GBP. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die AstraZeneca-Aktie investiert hat, hat nun 10,854 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 139,60 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 515,25 GBP wert. Damit wäre die Investition um 51,53 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte AstraZeneca einen Börsenwert von 216,74 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|30.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|30.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|06:27
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|30.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
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|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
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|30.09.26
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|15.09.26
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|Deutsche Bank AG
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