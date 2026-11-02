AstraZeneca Aktie

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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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AstraZeneca-Investment 02.11.2026 10:03:52

FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AstraZeneca von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in AstraZeneca-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das AstraZeneca-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das AstraZeneca-Papier bei 92,13 GBP. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die AstraZeneca-Aktie investiert hat, hat nun 10,854 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 139,60 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 515,25 GBP wert. Damit wäre die Investition um 51,53 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte AstraZeneca einen Börsenwert von 216,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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