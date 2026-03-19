FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Auto Trader Group-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Auto Trader Group-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Auto Trader Group-Papier bei 3,68 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Auto Trader Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 271,444 Auto Trader Group-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.03.2026 1 312,43 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,84 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 31,24 Prozent.

Auto Trader Group war somit zuletzt am Markt 3,99 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at