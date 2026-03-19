Auto Trader Group Aktie
WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23
|Lukrative Auto Trader Group-Anlage?
|
19.03.2026 10:04:12
FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Auto Trader Group-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Auto Trader Group-Papier bei 3,68 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Auto Trader Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 271,444 Auto Trader Group-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.03.2026 1 312,43 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,84 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 31,24 Prozent.
Auto Trader Group war somit zuletzt am Markt 3,99 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Auto Trader Group PLC
|
19.03.26
|FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.03.26
|Gewinne in London: Am Montagnachmittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
16.03.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.03.26
|FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.03.26