Auto Trader Group Aktie

WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23

Rentable Auto Trader Group-Investition? 08.01.2026 10:03:26

FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Auto Trader Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 08.01.2023 wurde die Auto Trader Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Auto Trader Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 5,40 GBP. Bei einem Auto Trader Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,525 Auto Trader Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.01.2026 auf 5,69 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,34 GBP wert. Damit wäre die Investition 5,34 Prozent mehr wert.

Der Auto Trader Group-Wert an der Börse wurde auf 4,85 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

