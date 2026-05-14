FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Auto Trader Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Auto Trader Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Auto Trader Group-Anteile letztlich bei 3,84 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 26,015 Auto Trader Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Auto Trader Group-Aktie auf 4,95 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,77 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +28,77 Prozent.

Auto Trader Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at