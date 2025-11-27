FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Auto Trader Group-Einstiegs gewesen.

Auto Trader Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,00 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Auto Trader Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 250,000 Auto Trader Group-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2025 gerechnet (6,42 GBP), wäre die Investition nun 1 606,00 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 60,60 Prozent angezogen.

Auto Trader Group war somit zuletzt am Markt 5,56 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at