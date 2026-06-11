Auto Trader Group Aktie
WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23
|Auto Trader Group-Investition im Blick
|
11.06.2026 10:03:36
FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Auto Trader Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 4,18 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 239,234 Auto Trader Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 121,77 GBP, da sich der Wert eines Auto Trader Group-Anteils am 10.06.2026 auf 4,69 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +12,18 Prozent.
Auto Trader Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,73 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Auto Trader Group PLC
|
11.06.26
|FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.06.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
05.06.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
04.06.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
04.06.26
|Börse London: FTSE 100 liegt am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
04.06.26
|FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
29.05.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
29.05.26
|Börsianer warten auf Impulse: So performt der FTSE 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)