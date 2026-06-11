Auto Trader Group Aktie

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WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23

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Auto Trader Group-Investition im Blick 11.06.2026 10:03:36

FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Auto Trader Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Auto Trader Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 4,18 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 239,234 Auto Trader Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 121,77 GBP, da sich der Wert eines Auto Trader Group-Anteils am 10.06.2026 auf 4,69 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +12,18 Prozent.

Auto Trader Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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