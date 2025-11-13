FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Auto Trader Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Auto Trader Group-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 5,75 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Auto Trader Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 740,341 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2025 auf 7,03 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 227,64 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 22,28 Prozent.

Auto Trader Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at