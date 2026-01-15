Auto Trader Group Aktie

Auto Trader Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23

Auto Trader Group-Investment 15.01.2026 10:03:27

FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Auto Trader Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Auto Trader Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5,65 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 176,886 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 015,68 GBP, da sich der Wert einer Auto Trader Group-Aktie am 14.01.2026 auf 5,74 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,57 Prozent angezogen.

Auto Trader Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

