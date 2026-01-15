Auto Trader Group Aktie
WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23
|Auto Trader Group-Investment
|
15.01.2026 10:03:27
FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Auto Trader Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5,65 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 176,886 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 015,68 GBP, da sich der Wert einer Auto Trader Group-Aktie am 14.01.2026 auf 5,74 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,57 Prozent angezogen.
Auto Trader Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,84 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!