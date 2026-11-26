Auto Trader Group Aktie
WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23
|Profitable Auto Trader Group-Investition?
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26.11.2026 10:03:22
FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Auto Trader Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Auto Trader Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 4,01 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 249,688 Auto Trader Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Auto Trader Group-Papiers auf 5,32 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 328,84 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,88 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Auto Trader Group einen Börsenwert von 4,17 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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