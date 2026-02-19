Auto Trader Group Aktie

Auto Trader Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23

Auto Trader Group-Anlage 19.02.2026 10:03:24

FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Auto Trader Group von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Auto Trader Group-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Auto Trader Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Auto Trader Group-Anteile an diesem Tag 3,86 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,887 Anteilen. Die gehaltenen Auto Trader Group-Anteile wären am 18.02.2026 122,06 GBP wert, da der Schlussstand 4,72 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,06 Prozent angewachsen.

Auto Trader Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

