Auto Trader Group Aktie
WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23
|Frühe Investition
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30.04.2026 10:03:37
FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Auto Trader Group von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Auto Trader Group-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,36 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 157,332 Auto Trader Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 799,87 GBP, da sich der Wert einer Auto Trader Group-Aktie am 29.04.2026 auf 5,08 GBP belief. Mit einer Performance von -20,01 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Auto Trader Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,13 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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