20.11.2025 10:04:01
FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Auto Trader Group von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Auto Trader Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Auto Trader Group-Anteile betrug an diesem Tag 5,60 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 17,858 Auto Trader Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.11.2025 118,01 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,61 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,01 Prozent angezogen.
Auto Trader Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,78 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
