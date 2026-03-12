FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Auto Trader Group-Investment gewesen.

Die Auto Trader Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5,62 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Auto Trader Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17,787 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,86 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 86,48 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13,52 Prozent.

Der Marktwert von Auto Trader Group betrug jüngst 4,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at