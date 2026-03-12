Auto Trader Group Aktie
WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23
|Lohnende Auto Trader Group-Investition?
|
12.03.2026 10:03:19
FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die Auto Trader Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5,62 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Auto Trader Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17,787 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,86 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 86,48 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13,52 Prozent.
Der Marktwert von Auto Trader Group betrug jüngst 4,02 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Auto Trader Group PLC
|
12.03.26
|FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.03.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 schwächelt (finanzen.at)
|
05.03.26
|FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.03.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
04.03.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 im Aufwind (finanzen.at)
|
26.02.26
|FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Auto Trader Group von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
Analysen zu Auto Trader Group PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Auto Trader Group PLC
|5,65
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.