Auto Trader Group Aktie
WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23
|Hochrechnung
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02.07.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Auto Trader Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,43 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 155,569 Auto Trader Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 776,45 GBP, da sich der Wert eines Auto Trader Group-Anteils am 30.06.2026 auf 4,99 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -22,36 Prozent.
Der Auto Trader Group-Wert an der Börse wurde auf 3,94 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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