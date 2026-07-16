Auto Trader Group Aktie

Auto Trader Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23

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Frühes Investment 16.07.2026 10:03:23

FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Auto Trader Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Auto Trader Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Auto Trader Group-Anteile bei 8,23 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,154 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 62,62 GBP, da sich der Wert eines Auto Trader Group-Anteils am 15.07.2026 auf 5,15 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 37,38 Prozent.

Der Börsenwert von Auto Trader Group belief sich zuletzt auf 3,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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