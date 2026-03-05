Auto Trader Group Aktie
WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23
|Profitables Auto Trader Group-Investment?
|
05.03.2026 10:03:31
FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 3 Jahren eingebracht
Auto Trader Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 5,89 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 698,370 Auto Trader Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Auto Trader Group-Papiers auf 4,72 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 018,00 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 19,82 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Auto Trader Group einen Börsenwert von 3,94 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Auto Trader Group PLC
|
10:03
|FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.03.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
04.03.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 im Aufwind (finanzen.at)
|
26.02.26
|FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Auto Trader Group von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
19.02.26
|FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Auto Trader Group von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
19.02.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
16.02.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
16.02.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)