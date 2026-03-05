Auto Trader Group Aktie

Auto Trader Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23

Profitables Auto Trader Group-Investment? 05.03.2026 10:03:31

FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Auto Trader Group-Aktien verlieren können.

Auto Trader Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 5,89 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 698,370 Auto Trader Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Auto Trader Group-Papiers auf 4,72 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 018,00 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 19,82 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Auto Trader Group einen Börsenwert von 3,94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

