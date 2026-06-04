Auto Trader Group Aktie

Auto Trader Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23

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Langfristige Investition 04.06.2026 10:04:00

FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Auto Trader Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 04.06.2021 wurde die Auto Trader Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 5,56 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Auto Trader Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17,977 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Auto Trader Group-Aktien wären am 03.06.2026 79,94 GBP wert, da der Schlussstand 4,45 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,06 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Auto Trader Group bezifferte sich zuletzt auf 3,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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